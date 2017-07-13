Литературный фестиваль в Новосибирске нуждается в помощи народа

Новосибирск, , 10:59 — REGNUM На краудфандинговой платформе «Планета.ру» был запущен сбор средств на организацию фестиваля «Новая книга» в Новосибирске. Мероприятие пройдет в сентябре нынешнего года уже во второй раз.

«Пока я жил в Новосибирске, очень хотел, чтобы там проходил хороший книжный фестиваль, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM организатор «Новой книги» Михаил Фаустов. — Прошел он уже тогда, когда я переехал, и прошел довольно бодро. Было очень много хороших книжек и людей, связанных с литературой. Сразу после того, как фестиваль состоялся, возник вопрос, будет ли вторая серия. Мы с оргкомитетом долго думали и решили, что все-таки будет».

Впервые фестиваль прошел в Новосибирске в прошлом году и собрал на своей территории более 5000 посетителей. Мероприятие проходило при поддержке мэрии Новосибирска и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». В этом году городское правительство также решило поддержать инициативу организаторов фестиваля и выделило средства на самую сложную часть подготовки — техническое оснащение. Финансовую помощь в организации фестиваля также оказывает книжная сеть «Аристотель». С каждой проданной книги в фонд фестиваля начисляется 5 рублей.

Значительную часть бюджета составят авиабилеты и оплата проживания гостей фестиваля. Именно с этой целью организаторы запустили сбор средств на краудфандиноговой платформе. В фестивале примут участие порядка шестидесяти гостей, среди которых будет около сорока представителей крупных и мелких издательств. Точный список гостей еще не известен, однако свое участие уже подтвердили номинант премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин, издатель и публицист Борис Куприянов, критик и редактор Александр Гаврилов и др.

Территория фестиваля «Новая книга» разделится на несколько зон. «Новая книга Про» соберет на одной площадке профессионалов книжного рынка: литераторов, издателей, писателей и др. Основной площадкой станет «Новая книга Лайф», в которую войдут три лекционные зоны и многочисленные книжные шатры. Она расположится во дворе Новосибирского государственного краеведческого музея. Площадка «Новая книга Андеграунд» разместится в подвале Музея и станет местом действия различных спектаклей, поэтических чтений, выставок и прочих мероприятий.

«Мы хотим, чтобы это был народный праздник, чтобы в нем не было официоза, что обычно губит подобного рода вещи, — делится Михаил Фаустов. — Мы собираем пожелания от людей, которые являются контрибуторами фестиваля: кого бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели увидеть… Наша задача — это чтобы хорошие люди собирались вместе и читали друг другу хорошие книжки. Выбор книг будет максимально широким, потому что мы стараемся познакомить жителей регионов с тем, что они, в силу некой отдаленности от центра, не имеют возможности получить так же быстро, как в Москве или Санкт-Петербурге. Желание читать сложно удержать. Книга всегда найдет того, кто ее ищет».

«Новая книга» является первым книжным фестивалем в Новосибирске. В его организации принимает участие команда, имеющая многолетний опыт в проведении литературных мероприятий.

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