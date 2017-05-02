«Уничтожение вузов в Литве приведёт к новой волне эмиграции молодёжи»

Вильнюс, , 17:59 — REGNUM Все реформы высшего образования в Литве должны проводиться обдуманно, потому что каждый неосторожный шаг приведет к тому, что еще больше молодежи уедет учиться за границу. Об этом заявил глава Конференции ректоров университетов Литвы, профессор Юойзас Аугутис, который поддерживает стремление правительства повысить качество высшего образования, но считает планы объединения университетов невозможными.

«Нужно положительно оценивать усилия правительства улучшить качество высшего образования и решить проблемы. Особенно это касается дублирования программ, маленьких групп. А что касается плана действий, то, конечно, предложенный план не может быть ни подходящим, ни выполнимым, потому что этот план был создан в кабинете, он не был согласован ни с учредителем — с Сеймом, ни с сообществами университетов», — сказал Аугутис новостному агентству Elta.

Глава Конференции ректоров отметил, что если смотреть на автономию университетов и пояснение Конституционного суда, сообщества университетов в реформе могут сыграть решающую роль.

«Я не говорю, что университеты выступали бы против этого, но такие очень уж смелые и очень амбициозные планы требуют трех очень сложных аспектов. В первую очередь, между собой должны договориться субъекты, которые решают эти вопросы, и эти вопросы нужно решать так, чтобы не пострадала доступность высшего образования, чтобы не сократились возможности учиться, потому что сразу, как только мы сделаем что-то не так, мы увидим, что за границу уедет еще больше студентов», — сказал Аугутис.

Профессор смотрит на представленные сегодня идеи объединения университетов как на «стимул, выявление проблемы, но не как на реальный план действий». Он обращает внимание, что такие реформы требуют и средств, и времени.

«Другой вопрос — средства. Чтобы провести такие глубокие реформы и изменить естественное течение реки, повернуть в другую сторону, требуется очень много средств, об этом говорит и опыт Европы, где уже проводились подобные реформы. В третьих — время, это делается точно не за такой срок, такие реформы занимают до 10 лет, потому что здесь нельзя спешить», — сказал он.

Председатель Конференции ректоров положительно оценивает существующее разнообразие университетов и не считает, что их нужно закрывать.

«Есть молодежь, которая сразу хочет сделать выбор и стремиться к высотам по своей узкой специальности, есть классические старые университеты, им близка система Вильнюсского университета, есть творческая молодежь, которая до конца не определилась, ищет какие-то другие специальности, (…) им ближе либеральная система, система свободного образования, которая больше подходит Университету Витаутаса Великого. Не понимаю, зачем нужно объединять университеты и разрушать систему», — утверждает Аугутис.

Профессор говорит, что не представляет, какую финансовую пользу может принести решение механически объединить вузы, и как от этого улучшится качество образования. По его словам, в Литве есть проблема дублирования программ, но ее можно решить «намного дешевле и проще» — университеты должны очиститься, но не нужно создавать огромнейший университет.

Аугутис пояснил, что согласно действующим законам, окончательное решение по поводу объединения принимает Сейма, который является учредителем университетов.

«Но сам Сейм не может принять решение, объединить университеты или еще что-нибудь с ними сделать. Инициаторами этих процессов являются советы университетов, которые должны представитель Сейму планы реорганизации и проекты новых уставов, и после этого Сейм путем голосования решает эти вопросы», — говорит Аугутис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве представлен план, согласно которому из 19 университетов и 26 колледжей в стране останется только четыре вуза.

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