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Философ, не переживший свой мир

Культура

В 1856 году родился великий русский мыслитель Василий Васильевич Розанов

Василий Васильевич Розанов (1856-1919)
Василий Васильевич Розанов (1856-1919)

Москва, 2 мая 2017, 02:02 — REGNUM  2 мая 1856 года родился Василий Розанов, религиозный философ, публицист и литературный критик. Об этом уникальном для русской культуры человеке рассказывает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Розанов обладал развитой способностью смотреть на одним предмет со множества разных точек зрения, при этом не сбиваясь и не теряя внутреннего единства. Он умел быть емким и исчерпывающим, точным и всеобъемлющим.

За свою литературную деятельность он, прослывший циником, сотрудничал с изданиями противоречащих направлений, будь то классические, правые, церковные, монархические, антисемитские с одной стороны и модернистские, левые, антицерковные, либеральные и юдофильские.

В результате его собственных семейных перипетий (он был женат на бывшей любовнице Достоевского, Сусловой), в результате которых он не мог развестись с оставившей его женой и был вынужден растить своих пятерых детей незаконнорожденными, он много писал о вопросах семьи и брака. Рассказывая о несправедливости бюрократии, он стал одним из ведущих в стране специалистов по семейному вопросу.

О мыслителе, не пережившем своего мира, читайте в статье: Человек-оркестр: русская свобода за пределами партийных правил

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