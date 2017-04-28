HBO вместе с Барри Левинсоном и Робертом Де Ниро снимут сериал «Плутовство»

Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Телеканал HBO объединился с режиссером фильма «Плутовство» Барри Левинсоном для создания одноименного телесериала, сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсерами данного сериала станут Роберт Де Ниро и Джейсон Соснов. в качестве консультанта в проект приглашен бывший союзник Хиллари Клинтон — Дэвид Брок.

«Фильм является одой классической картине, но «орудия массового отвлечения» переносятся из политики в бизнес, в том числе шоу-бизнес и в некоммерческие организации. В XXI веке ничто не сдерживает группу операторов, держащую в своих руках инструменты социальных медиа, когда речь заходит о конструировании реальности. Поддельные новости — это уже вчерашний день», — описывает идею будущей адаптации HBO.

По мнению The Hollywood Reporter, в последнее время фильм вновь вызывает интерес. Аналитики, такие как экономист Нуриэль Рубини, сравнивают его сюжет с недавней атакой президента США Дональда Трампа на сирийские аэродромы.

Рубини считает, что эта атака отвлекла общество от обсуждений возможного сговора Трампа с Россией во время президентских выборов 2016 года.

Напомним, сюжет сатирического фильма Барри Левинсона 1997 года рассказывает о политическом стратеге Конраде Брине (Роберт Де Ниро), который нанимает голливудского продюсера Стенли Мотса (Дастин Хоффман).

Им нужно отвлечь внимание от скандала, связанного с сексуальными домогательствами, в котором оказался замешан президент. Для достижения своей цели пара устраивает шоу мирового масштаба. Кассовые сборы картины по всему миру составили около $64,3 млн.