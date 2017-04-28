Режиссер МакДжи покинул проект «Властелины вселенной»

Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Режиссер Джозеф Макгинти Никол, более известный как МакДжи вышел из проекта «Властелины вселенной», которым занимался с 2016 года, сообщает Entertainment Weekly.

Издание пишет, что причины ухода МакДжи не называются, студия на данный момент ищет нового режиссера, но известно, что Sony запланировала премьеру фильма на 18 декабря 2019 года.

Над сценарием к картине сейчас работает известный сценарист Дэвид Гойер («Бэтмен: Начало», «Человек из стали»).

Также известно, что многие из известных актеров претендуют на главные роли.

История «Властелинов вселенной» берет свое начало с линии игрушек и сопровождающих их комиксов от Mattel. Было выпущено несколько анимационных сериалов.

В 1987 году вышел одноименный фильм с Дольфом Лундгреном в главной роли. Он сыграл Хи-Мена и Принца Адама. В то время фильм в прокате провалился, получил низкие рейтинги и оценки.