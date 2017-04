Режиссер «Ла-ла Ленд» снимет музыкальный телефильм

Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Режиссер Дэмьен Шазелл, получивший «Оскара» за свой мюзикл «Ла-ла Ленд» будет снимать теледраму «Водоворот» (The Eddy), сообщает The Hollywood Reporter.

Телефильм будет рассказывать о современном поликультурном неспокойном Париже, об одном из клубов и его владельце.

Сценарий будет создавать Джек Торн, которой работал совместно с Джоан Роулинг над сценарием «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Издание сообщает, что компания WME сейчас ищет подходящую площадку среди кабельных каналов и стриминг-сервисов. После мощного успеха «Ла-Ла Ленд» участие в проекте Дэмьена Шазелла практически гарантирует, что такая площадка скоро будет найдена.

Исполнительными продюсерами фильма станут Алан Пол и лауреат премии Грэмми Глен Баллард, который известен тем, что написал песню Jagged Little Pill для Аланис Мориссетт и хит Man in the Mirror для Майкла Джексона.

Напомним, Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером, получившим «Оскара» в возрасте 32 года за свой мюзикл «Ла-Ла Ленд». Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг. Картина рассказывает о паре, которая пытается добиться успеха в шоу-бизнесе и сталкивается с трудностями, связанными с тем, что необходимо делать выбор между карьерой и отношениями.