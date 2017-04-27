Дэвид Финчер собирается снять продолжение «Войны миров Z»

Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM Студии Paramount Pictures и Skydance Productions собираются снять продолжение фильма «Война миров Z», а режиссер Дэвид Финчер близок к тому, чтобы заключить соответствующий контракт, сообщает Variety.

Несмотря на то, что новый глава Paramount Джим Янопулос пока никак не освещает фильм, ожидается, что он сообщит о нем в ближайшие две недели. Скорее всего, съемки фильма начнутся в первом квартале 2018 года.

Летом 2016 года СМИ сообщали, что Брэдд Питт предложил Пинчеру снять фильм и что режиссер поддержал эту идею. Но впоследствии планы поменялись, возможно, что отчасти это произошло по причине развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли. Кроме того, фильм был изъят из графика релизов Paramount Pictures, которую тогда возглавлял Брэд Грэй.

Джим Янопулос имеет давние отношения с Финчером, он давал разрешение на съемки фильма «Исчезнувшая», когда возглавлял 20th Century Fox.

А Дэвид Финчер и Брэдд Питт сотрудничают еще с 1999 года, когда они вместе работали над «Бойцовским клубом».

«Война миров Z» — фильм 2013 года, снятый по мотивам романа Макса брукса «Мировая война Z». Картина рассказывает о сотруднике ООН Джерри Лэйн, который пытается остановить заражение, угрожающее гибелью всему человечеству. Как ранее сообщали СМИ, фильм стал самым прибыльным кинопроектом в карьере Брэда Питта.