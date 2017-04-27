В США от рака умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демми

Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демми умер от рака 26 апреля, сообщает CNN.

Он покинул мир в возрасте 73 года, как сообщает его менеджер, причиной смерти стало онкозаболевание, режиссер страдал от рака пищевода.

Джонатан Демми был известен своим сострадательным подходом к героям своих фильмов и использованием драматического крупного плана, который наиболее эффектно был показан в «Молчании ягнят», в напряженных отношениях между каннибалом, которого сыграл Энтони Хопкинс и молодым стажером ФБР, роль которого исполнила Джоди Фостер.

В отличие от многих режиссеров своего поколения, Демме не ходил в киношколу. Он ворвался в индустрию через дружбу с культовым кинорежиссером Роджером Корманом. Тот нанял Джонатана Демме для создания такого малобюджетного фильма как Caged Heat, рассказывавшего о заключенных в женской тюрьме. Переломной картиной Демме была «Мелвин и Говард», фильм был снят в 1980 году.

«Я убита горем из-за потери друга, наставника, такого необычного и динамичного парня, которого сдержать мог только ураган. Джонатан был таким же изворотливым, как его комедии и настолько же глубоким, как его драмы. Он был чистой энергией, неудержимым лидером для любого творческого человека», — сказала Джоди Фостер в интервью Rolling Stone.

Фильм «Молчание ягнят» стал самым известной картиной Джонатана Демми, Он был снят в 1991 году, в его основу лег роман Томаса Харриса. В 1992 году картина выиграла «Оскар» за самый лучший фильм. Эта награда также досталась актерам, сыгравшим главные роли — Энтони Хопкинсу и Джоди Фостер.