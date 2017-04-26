Страны Прибалтики «понизились» в рейтинге независимости СМИ

Рига, , 15:00 — REGNUM Согласно новому исследованию международной организации «Репортеры без границ», независимость латвийских СМИ снизилась. Страна находится на 28 месте из 180, что на четыре позиции ниже, чем годом ранее, сообщает портал Rus.delfi.lv.

В свою очередь соседняя Эстония поднялась в рейтинге свободы прессы на две позиции и заняла 12 место. Однако в Литве дела обстоят еще хуже, чем в Латвии — там зафиксировано падение независимости журналистов и 36 место в топе как следствие этого.

Оценка производилась по таким критериям как независимость масс-медиа, самоцензура, власть закона, прозрачность действий и зафиксированные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 года председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Санита Емберга заявила, что под улучшением позиции Латвии в мировом рейтинге свободы прессы нет никаких объективных оснований.

«Думаю, скоро мы переживем следующий этап усиления контроля, когда в ходе реформ регулятора в Национальный совет по электронным СМИ попытаются протолкнуть представителей политических партий «для равновесия». Я не вижу объективных оснований для повышения рейтинга Латвии и не вижу оснований для оптимизма по поводу того, что нас ждет в будущем», — заявила Емберга.