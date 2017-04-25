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Медведев осудил преследователей фильма, «который еще никто не видел»

Культура

«Мы эту агрессию видим»

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г
Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Омск, 25 апреля 2017, 14:51 — REGNUM  Агрессия и нетерпимость в отношении художественных произведений, которые еще никто не видел, не остается незамеченной, заявил 25 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет».

Отмечая снижение уровня культуры в современном обществе, Медведев отметил, что оно тормозит развитие страны. Одним из проявлений этого процесса является агрессия, заменяющая собой убеждения и принципы.

«Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел», — сказал он. Медведев призвал быть терпимыми и внимательными к происходящему вокруг.

Напомним, фильмом, который еще не вышел на экраны, но подвергся ожесточенной критике, является кинокартина российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Фильм выйдет на экраны осенью в 2017 года, но уже несколько месяцев является объектом нападок со стороны определенного круга почитателей последнего российского императора Николая II.

Читайте подробнее: Вопреки Поклонской, РПЦ и Дому Романовых: Монтаж фильма «Матильда» завершен

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме «Культура — национальный приоритет» первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заверил, что министерство не будет рассматривать экспертное заключение, выполненное по просьбе депутата Госдумы («Единая Россия») Натальи Поклонской, при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда»: заключение сделано без просмотра кинокартины.

Читайте подробнее: Минкульт РФ не станет принимать во внимание заключение по фильму «Матильда»

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