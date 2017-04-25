Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в столице впервые

Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве с 28 апреля по 9 мая впервые пройдет фестиваль «Московская весна a cappella». Столица соберет 168 сольных исполнителей и вокальных коллективов из России, Великобритании, Испании, Италии, США, Венгрии, Франции, Польши, Сингапура, Грузии, Литвы и c Украины, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В их исполнении прозвучат джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этнофолк, народные песни в оригинальных обработках, хиты российских и зарубежных композиторов XX века, а также классические произведения в акапельной аранжировке.

Всего в городе откроется 57 площадок, на 38 из которых выступят участники конкурса. Среди необычных сценических площадок — крыши и балконы зданий, городские лестницы.

Появятся в фестивальной географии и новые адреса — к примеру, площадки для выступлений будут организованы на Белорусском и Рижском вокзалах.

На фестивале гостей ждут 830 творческих мастер-классов и 800 интерактивных программ.

С 28 апреля по 7 мая участники дадут больше 1,2 тысячи часов живых концертов.

Итоги конкурса подведут 8 мая на гала-концерте. Лучших определят в каждой из трех категорий — малые, средние и большие вокальные группы. Гран-при получит участник, за которого проголосуют зрители и профессиональное жюри.

Призовой фонд конкурса составляет 17 миллионов рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, первый конкурс «Московская весна a cappella». пройдёт в рамках фестиваля «Московская весна». Дню Победы посвятят специальную программу фестиваля. В нее включат театральные и музыкальные мероприятия, творческие мастер-классы, интерактивные мини-лекции, а также курсы медсестер. Гости фестиваля увидят моноспектакли по произведениям о войне: «Василий Теркин», «Вокзал Победы», «Сашка», «Письма с фронта».