СМИ назвали гонорар актеров из «Игры Престолов»

Лондон, , 12:51 — REGNUM Актеры сериала «Игра Престолов» стали самыми высокооплачиваемыми в истории — пять артистов подписали контракты с суммой за серию в 2 млн евро каждому, пишет издание Express.

По данным издания, британские актеры Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Лена Хиди, а также американский и датский актер Питер Динклэйдж и Николай Костер-Вальдау получат, помимо оговоренного гонорара, процент с трансляций сериала по ТВ.

Новый седьмой сезон сериала «Игра Престолов» выйдет более чем в 170 странах мира. Сериал принадлежит сети кабельного телевидения HBO.

Также серьезно выросли затраты на съемки сериала, пишет издание. Создатели пообещали, что в новом сезоне зрители увидят одну из самых впечатляющих сцен в истории кино.

Напомним, премьера сериала запланирована на 16 июля 2017 года.

Ранее телеканала опубликовал забавное видео, в котором все, что делали персонажи «Игры престолов» — это открывали рот и произносили звук «а» из заставки телеканала, с которой начинаются все его программы.

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