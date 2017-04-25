Вышел трейлер фильма «Паломничество» с Томом Холландом

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM В сети опубликован трейлер фильма «Паломничество», в котором Том Холланд сыграет средневекового монаха, ролик опубликован на Youtube-канале Trailers Promos Teasers.

В фильме рассказывается о ирландских монахах, которые отправляются в паломничество и берут с собой священную реликвию своего монастыря — камень, который имел отношение к мученичеству Апостола Матфия. Они должны доставить этот камень в Рим.

В ходе их путешествия выясняется истинная ценность реликвии, которая кроме религиозного значения имеет значение материальное и политическое.

Кроме Тома Холланда в фильме также снимались Ричард Армитедж («Хобит: Нежданное путешествие») и Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»). Режиссер картины — Брендон Малдауни.

Бюджет фильма составил более пяти миллионов долларов. Премьера картины в США запланирована на 11 августа 2017 года.

Ранее СМИ также сообщали, что картина впервые будет показана на фестивале «Трайбека», который проходит с 19 по 30 апреля апреля 2017 года.