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Чтобы помнили: в Тверской области установят знаки в память о героях войны

Культура

16 табличек появятся на дорогах в семи районах области

Тверь, 24 апреля 2017, 14:21 — REGNUM  Информационные знаки в память о подвигах героев Великой Отечественной войны появятся на дорогах в Тверской области — по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства регионе.

Всего на региональных дорогах, в семи районах Тверской области — Бельском, Селижаровском, Конаковском, Зубцовском, Оленинском, Западнодвинском и Старицком — планируется установить 16 табличек.

В частности в Селижаровском районе уже установлены три знака на автодороге «Осташков — Селижарово — Ржев». На 19-м километре этой трассы обозначено место гибели более 700 бойцов 296-го пулеметного батальона, на 33-м километре — место освобождения Селижарово от немецко-фашистских захватчиков 179-й стрелковой дивизией. На этой же дороге установлен знак, напоминающий о создании мирным населением Селижаровского района укрепленного противотанкового рва вдоль Волги.

На автодороге «Витязи — Духовщина — Белый — Нелидово», возле деревни Плоское в Бельском районе, планируется установить знак в память о гибели в боях за Родину 13 тысяч советских воинов. Также знак появится на месте подвига пулеметчика Ивана Королева, который в одиночку уничтожил 200 фашистов в деревне Васнево Бельского района: табличку разместят на дороге «Белый — Бокачево», ведущей в эту деревню.

В Бельском районе установят еще два щита: на дорогах «Витязи — Духовщина — Белый — Нелидово» («Здесь на 72 дня остановили немцев воины 30-й Армии») и «Белый — Нестерово — Застолбье» («Здесь погибли 50 тысяч наших солдат»).

В Конаковском районе на 5-м километре автодороги «Москва — Санкт-Петербург» — Конаково — Иваньково появится табличка в память о подвиге сержанта Вячеслава Васильковского, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота.

В Зубцовском районе установят два щита — на автодороге «Смоленск — Вязьма — Зубцов». Еще один знак появится в Старицком районе на автодороге «Торжок — Луковниково — Дарьино» в районе деревни Рясня. Этот населенный пункт связан с именем знаменитого российского флотоводца, уроженца тверского края, героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Корнилова. Пять информационных знаков также появятся на пересечении региональных автодорог Зубцов — Крупцово — «Тверь — Ржев», «Подъезд к селу Погорелое Городище», «Москва — Рига» — Большая Каденка, «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино, «Белица — Селяне» с федеральной трассой М9 «Балтия».

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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
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