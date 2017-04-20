Джеки Чан вновь попадет в мультфильм

Анимационный сериал будет показываться на телеканал США, стоимость проекта оценивается в 6 млн долларов

Пекин, , 12:19 — REGNUM

Джеки Чан сообщил о выходе анимационного 3D-сериала «J-Team: все новые приключения Джеки Чана», сообщает портал The Hollywood Reporter.

Всего будет выпущено 104 серии, они будут показываться на различных детских телеканалах. Сериал ориентирован на детскую аудиторию возрастом от 3 до 10 лет. Называемая стоимость проекта — около 6 млн долларов США.

Многосерийный анимационный фильм будет прививать детям традиционные китайские ценности, показывать примеры правильного поведения. Об этом Джеки Чан рассказал во время пресс-конференции предшествующей открытию международного кинофестиваля в Пекине, сообщает Российская газета.

«Он создан для того, чтобы помочь маленьким детям делать то, что они не очень любят делать, например — не зависать подолгу в своем телефоне, не забывать чистить зубы, уважать старших, выносить мусор», — пояснил Джеки Чан.

В фильме также принял участие Кьяна «Поппи» Даунс, звезда китайских экранов.

Предыдущий мультсериал «Приключения Джеки» (Jackie Chan Adventures) показывался на телеканалах США с 2000 года, всего вышло более 95 серий. Главный персонаж являлся собирательным образом различных персонажей из фильмов Джеки Чана. 7 апреля 2017 года знаменитому актеру исполнилось 63 года.