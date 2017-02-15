В 2017 году ЕГЭ будут сдавать более 700 тыс. российских школьников

Москва, , 14:07 — REGNUM Более 700 тысяч российских школьников, по предварительным данным, уже записались на сдачу Единого государственного экзамена в 2017 году — на досрочный этап, который начнется 23 марта, и на основную волну. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, сообщили в ведомстве.

Кравцов отметил, что в это число входят и выпускники прошлых лет. «Чаще выбирают физику, химию — эта тенденция, которая была в прошлом году, сохраняется. Сейчас идет обработка соответствующих данных», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ЕГЭ сдавали порядка 750 тысяч участников, из них около 640 были выпускниками текущего года. Экзамены проводились во всех 85 субъектах РФ, в том числе Крыму и Севастополе, а также в 52 странах ближнего и дальнего зарубежья. Для проведения ЕГЭ было задействовано около 5,7 тысяч пунктов проведения экзаменов. Число аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн в 2016 году было увеличено до 83%, в 2015 году их было 71%.