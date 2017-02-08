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Голодец оценила дефицит мест в школах — 6 млн

Культура
В 2020 году число школьников вырастет до 19 млн
Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897 Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

Москва, 8 февраля 2017, 13:29 — REGNUM  В России наблюдается дефицит учебных мест в школах — не хватает порядка 6 млн учебных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщила замглавы правительства РФ Ольга Голодец в Госдуме, отметив, что в 2020 году число школьников составит 19 млн человек, в то время, как три года назад учеников было 13 млн.

«Дефицит, который мы сегодня испытываем, он оценивается в 6 млн ученических мест, сюда входят еще и ветхие школы, аварийные школы, сюда входит географическое распределение детей», — сказала Голодец.

По ее словам, «прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы».

Вице-премьер считает актуальным увеличить число новых учебных мест в школах.

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Обеспеченность школами
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