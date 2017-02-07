«Экипаж» признан самым кассовым российским фильмом 2016 года

Москва, , 01:42 — REGNUM Фильм «Экипаж» режиссёра Николая Лебедева признан самым кассовым отечественным фильмом 2016 года на церемонии вручения российской премии «Блокбастер».

Лента с Владимиром Машковым и Николаем Козловским в главных ролях, снятая по мотивам в главных ролях, снятая по мотивам одноимённой драмы Александра Митты 1979 года, собрала в прокате более 1,5 млрд рублей.

Спродюссировавшие кинофильм Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский признаны продюссерами года.

По общим кассовым сборам в России в 2016 году «Экипаж» занял пятое место, а лидером стал диснеевский мультфильм «Зверополис», собравший более 2,2 млд рублей. Также в первую пятёрку вошли «Тайная жизнь домашних животных» — 2,1 млрд рублей, «Дэдпул» — 1,7 млрд рублей, «Отряд самоубийц» — 1,6 млрд рублей.