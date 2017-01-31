Бен Аффлек покидает режиссерское кресло «Бэтмена»

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек, обладатель двух «Оскаров» за лучший фильм и сценарий, не останется на посту режиссера в сольном проекте «Бэтмен». Такое решение стало итогом совместного обсуждения проекта актерами и студией Warner, сообщает Variety.

Как пояснил Аффлек, он понял, что не сможет одновременно работать над картиной в качестве режиссера и играть в ней же главную роль. Аффлек вновь предстанет перед поклонниками фантастической вселенной в роли Брюса Уэйна и выступит продюсером фильма, однако руководство съемками перейдет к другому человеку.

«Некоторые персонажи занимают особое место в сердцах миллионов людей. Такая роль требует концентрации, усилий и, как следствие, от меня максимально лучшего исполнения, — говорит актер. — Стало понятно, что я не смогу одновременно делать два дела на том уровне, который требуется»

Как отмечает издание, инсайдеры уже опубликовали имена возможных претендентов на режиссерское кресло проекта. В частности, речь идет о Мэтте Ривзе, снявшем фильмы «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемки сольного фильма о Бэтмене должны начаться весной 2017 года. Работу над сценарием вместе вели Бен Аффлек и Джефф Джонс. Ожидается, что кроме главного отрицательного персонажа, Дэфстроука, противостоять протагонисту будут другие классические враги. Главные роли в фильме исполнят Бен Аффлек, Джо Манганьелло, Джереми Айронс, Дж.К. Симмонс.