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Суринам: «жители большой воды» будут жить в обновленном городе

Культура
Парамарибо получил кредит на восстановление Старого города

Парамарибо, 29 января 2017, 13:31 — REGNUM  Межамериканский банк развития выделили Суринаму кредит в сумме двадцать миллионов долларов на восстановление Старого города в столице страны. В настоящее время в столице Суринама — Парамарибо — проживает 243,556 жителей, или 45 процентов населения страны. Старый город, состоящий из центра в 48 гектаров и буферной зоны более 100 гектаров, в 2002 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Caribbean News Now.

В Старом городе столицы Суринама сосредоточены памятники исторического и культурного наследия. По мнению местных экспертов, эта территория имеет большой потенциал для развития и привлечения туристов. Однако, власти Суринама не имеют возможностей для полноценного проведения реставрационных работ.

Город Парамарибо был основан в 1640 году французами. Название города в переводе с языка тупи-гуарани означает «жители большой воды».

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Суринама в ООН призвал страны сократить военные расходы

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