Тверской императорский дворец откроется специально для студентов

25 января попасть во дворец бесплатно смогут студенты из всех регионов России

Тверь, , 09:19 — REGNUM Тверской императорский дворец будет работать бесплатно для всех российских студентов 25 января, в Татьянин день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверской императорский дворец в настоящее время закрыт для массовых посещений. Однако в День российского студенчества, 25 января, он откроет свои двери для студентов Тверской области и других регионов России. Такое решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Ранее, напомним, глава региона принял решение о том, что 25 января студенты российских вузов и ссузов смогут бесплатно посетить государственные учреждения культуры и спорта.

«Для нас важно, чтобы наше подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, было действительно образованным, физически и культурно развитым», — отметил губернатор.

25 января в Тверской области по студенческому билету можно будет посетить более 40 государственных музеев, выставочных залов и ледовых комплексов региона, а также семь муниципальных учреждений культуры и спорта столицы региона.

Тверская областная картинная галерея в День российского студенчества будет проводить бесплатные экскурсионные сеансы по Парадной анфиладе дворца. Посещение групп организуется каждый час с 10:00 до 16:00.