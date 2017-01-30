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Что прячет и о чем молчит древнее озеро Немо — ФОТО

Культура
ИА REGNUM публикует выставку фоторабот Айтен Юран, сделанных на острове Коневец
1 / 23 Закат
© Айтен Юран
Закат

Коневец, Ленинградская область, 29 января 2017, 13:01 — REGNUM  Коневец — остров, расположенный в Ладожском озере. Сейчас на нем находится Коневский мужской монастырь. В белые ночи с острова можно наблюдать потрясающей красоты закаты, которые почти незаметно перетекают в восходы. Вечером песчаная коса в лучах заходящего солнца производит впечатление марсианских пейзажей. Здесь безлюдно, тишина прерывается криками чаек, а останки военной техники, разбросанные по острову, создают ощущение «зоны» Тарковского.

2 / 23 Белая ночь
© Айтен Юран
Белая ночь
3 / 23 Солнечные блики
© Айтен Юран
Солнечные блики
4 / 23 Причал
© Айтен Юран
Причал
5 / 23 Росписи
© Айтен Юран
Росписи
6 / 23 Восход
© Айтен Юран
Восход
7 / 23 Перед грозой
© Айтен Юран
Перед грозой
8 / 23 Удвоение
© Айтен Юран
Удвоение
9 / 23 Берег
© Айтен Юран
Берег
10 / 23 Зона
© Айтен Юран
Зона
11 / 23 Свод
© Айтен Юран
Свод
12 / 23 Прибрежная полоса
© Айтен Юран
Прибрежная полоса
13 / 23 Легкость
© Айтен Юран
Легкость
14 / 23 Сторожевая башня
© Айтен Юран
Сторожевая башня
15 / 23 Прозрачность
© Айтен Юран
Прозрачность
16 / 23 Стая птиц
© Айтен Юран
Стая птиц
17 / 23 Коневецкая коса
© Айтен Юран
Коневецкая коса
18 / 23 Акварель
© Айтен Юран
Акварель
19 / 23 Останки военной техники
© Айтен Юран
Останки военной техники
20 / 23 Линии
© Айтен Юран
Линии
21 / 23 Пастораль
© Айтен Юран
Пастораль
22 / 23 В ожидании катера
© Айтен Юран
В ожидании катера
23 / 23 Корабль на Валаам
© Айтен Юран
Корабль на Валаам

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regnum author Айтен Юран
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