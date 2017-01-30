Что прячет и о чем молчит древнее озеро Немо — ФОТО

Коневец, Ленинградская область, , 13:01 — REGNUM Коневец — остров, расположенный в Ладожском озере. Сейчас на нем находится Коневский мужской монастырь. В белые ночи с острова можно наблюдать потрясающей красоты закаты, которые почти незаметно перетекают в восходы. Вечером песчаная коса в лучах заходящего солнца производит впечатление марсианских пейзажей. Здесь безлюдно, тишина прерывается криками чаек, а останки военной техники, разбросанные по острову, создают ощущение «зоны» Тарковского.

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