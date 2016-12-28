Учителя предлагают изучать «Войну и мир» с пятого класса

Москва, , 10:23 — REGNUM Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает изучать роман-эпопею «Война и мир» с пятого класса школы. Об этом агентству «Москва» сообщил председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский.

По его словам, какие-то фрагменты произведения можно изучать ранее, например, как отрывки из «Евгения Онегина», которые дети проходят в начальных классах. «То же самое с «Войной и миром»: какие-то фрагменты оттуда можно изучать уже в пятом классе», — сказал Дощинский.

Ранее президент Российской академии образования Людмила Вербицкая заявила следующее: «…Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать…».

Свое мнение Вербицкая обосновала тем, что эти произведения носят глубоко философский характер и современные российские школьники их просто не понимают.

А вот что же нужно читать российским школьникам в курсе литературы, хорошо представляет себе Общество русской словесности, отметила Вербицкая. В качестве примера она привела Библию, которую, по мнению Вербицкой, следует изучать всем школьникам.

РАО открещивается от заявления своего президента. Пресс-служба РАО заявила, что Вербицкая не высказывала предложения изъять из школьной программы «Войну и мир» и произведения Достоевского. Тем более речь не идет о замене их Библией. Также в Академии добавили, что все слова Вербицкой — это её личное мнение.

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