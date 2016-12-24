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На главной площади Воронежа собрались более 300 дедов Морозов и Снегурочек

Культура
Фоторепортаж ИА REGNUM о том, как воронежцы проводят предпоследние выходные 2016 года
1 / 42 Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже
© ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже

Воронеж, 24 Декабря 2016, 19:05 — REGNUM  Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Воронеже от театра кукол «Шут» до площади Ленина 24 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в шествии приняли участие более 150 пар. Кроме того, многие воронежцы сами пришли в костюмах сказочных персонажей и присоединились к шествию.

9 / 42 Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже
© ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже

Парад Дедов Морозов проводится в Воронеже с 2009 года — шествие стало уже восьмым по счету. Сказочные персонажи с барабанным боем прошли торжественным маршем от театра кукол «Шут» до площади Ленина, где прошла праздничная развлекательная программа.

15 / 42 Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже
© ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже

Главным гостем мероприятия стал Дед Мороз из Великого Устюга, который приехал с внучкой на санях, чтобы поздравить воронежцев с наступающим Новым Годом. После этого он уехал в свою воронежскую резиденцию, которая располагается на втором этаже Центрального рынка.

25 / 42 Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже
© ИА REGNUM
Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Воронеже

Пока дети водили хороводы вокруг главной городской елки, а те, кто постарше, делали селфи с Дедами Морозами, взрослым, озабоченным покупкой новогодних подарков, очень кстати пришелся новогодний маркет «Синичка», развернувшийся на третьем этаже ЦУМа. Там можно было приобрести подарки от воронежских дизайнеров — от футболок, вязаных шапок и блокнотов ручной работы до авторской керамики, букетов из овощей и домашнего текстиля.

29 / 42 Новогодний маркет «Синичка» в Воронеже. Проект «Дети-космонавты» — сбор средств на благоустройство детского паллиативного отделения
© ИА REGNUM
Новогодний маркет «Синичка» в Воронеже. Проект «Дети-космонавты» — сбор средств на благоустройство детского паллиативного отделения

Кроме того, на маркете работает детская зона, проходят мастер-классы по упаковке подарков, рисованию, созданию новогодних открыток и росписи пряников. Также на мероприятии можно стать инвестором детской базы космонавтов в Воронеже: проект «Дети-космонавты» был создан для благоустройства паллиативного отделения детской клинической больницы №2, где находятся дети с неизлечимыми заболеваниями.

33 / 42 Новогодний маркет «Синичка» в Воронеже
© ИА REGNUM
Новогодний маркет «Синичка» в Воронеже

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