Люблин, Польша, , 11:43 — REGNUM В польском Люблине в результате пожара, который в ночь с 18-го на 19-е февраля произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома, погибли два человек. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь Государственной противопожарной службы в Люблине Мацей Фаландыш.

Фаландыш сообщил, что пожарных вызвали соседи квартиры, откуда около 01:50 ночи (местное время) пошел дым и появился запах гари. На место происшествия прибыли три бригады пожарных.

По его словам, в ходе проведения спасательных работ выяснилось, что квартира, где случилось возгорание, почти полностью сгорела. Там были найдены тела — женщины 73-летнего возраста и мужчины, которому на момент гибели был 41 год.

Во время тушения пожара 27 человек были эвакуированы из соседних квартир.

Причина возгорания устанавливается.