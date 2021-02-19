Артём, Приморский край, , 10:49 — REGNUM В Приморье раскрыли убийство шестерых человек в частном доме Артёма почти 16-летней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

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В числе убитых были двое несовершеннолетних детей десяти и 12 лет.

Отрабатывались многочисленные версии преступления, однако лицо, его совершившее, длительное время не было установлено. После изучения уголовного дела, совместная аналитическая группа по расследованию преступлений прошлых лет, приняла решение возобновить расследование.

В результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников задержан рецидивист — житель Артема, который рассказал, что летом 2005 года, вечером сожительница приревновала его к одной из потерпевших. В ходе ссоры они нанесли ей колото-резаные раны, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, сожитель убил пять человек, которые были в доме.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Омской области, обвиняемый в убийстве отца, совершённом 19 лет назад, а также в убийстве сожительницы, предстанет перед судом.