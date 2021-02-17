Омск, , 11:23 — REGNUM Житель Омской области, обвиняемый в убийстве отца, совершённом 19 лет назад, а также в убийстве сожительницы, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Евгения Гущина завершено. По данным следствия, летом 2001 года в селе Лузино 19-летний юноша, придя домой с учёбы, застал родителей ссорящимися. Конфликт произошёл из-за того, что, по мнению отца, мать во всём потакает сыну и балует его.

Во время ссоры отец ударил мать по щеке. Сын вступился за мать, выхватил из рук отца молоток, которым тот забивал гвозди, и ударил мужчину по голове. От полученной черепно-мозговой травмы отец скончался на месте.

Сын с матерью решили скрыть следы преступления. Они завернули тело в ковёр, вывезли в лес и закопали. Через три дня они заявили в полицию о том, что мужчина уехал в Омск в строительный магазин и пропал. Преступление оставалось нераскрытым, пока осенью 2019 года Гущин не убил свою сожительницу.

Установлено, что во время распития спиртного 51-летняя сожительница Гущина приревновала его к девушкам, с которыми он переписывался на сайтах знакомств и в соцсети. Во время ссоры сожительница поцарапала мужчине нос. За это он ударил женщину в шею ножом, которым резал хлеб.

Гущин расчленил тело потерпевшей и перенёс его в спортивных сумках в лес, где закопал в трёх разных местах. После этого мужчина ещё полгода переписывался от имени сожительницы с её сыном, скрывая от всех смерть женщины.

8 марта 2020 сын потерпевшей пришёл поздравить мать и обнаружил её пропажу. Он обратился в полицию. На допросе у следователя Гущин отрицал свою причастность к пропаже женщины, но проверка на полиграфе показала, что он скрывает правду.

Позже на допросе Гущин признался в содеянном и показал места в лесу, где спрятал части тела. Через два дня на очередном допросе он признался, что 19 лет назад убил отца. Свое признание Гущин объяснил тем, что хочет спать спокойно.

Мужчина заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии мужчину убили из-за спора в ходе шахматной партии.

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