Чита, , 09:04 — REGNUM В Чите приводят в полную готовность снегоуборочную технику: сегодня днём, 20 февраля в столице Забайкалья ожидается выпадение снега при ветре порывами до 12 метров в секунду. Муниципальное предприятие «ДМРСУ» готово оперативно вывести на улицы девять автощеток и столько же пескотрясов на базе автомобилей КамАЗ и ЗИЛ.

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«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. На дорогах возможно образование гололедицы, снежного наката. Также помните, что при сильном ветре опасно находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций. Берегите себя и своих близких», — сказано в официальном сообщении властей города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий жителей Забайкалья предупредили ещё накануне.

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