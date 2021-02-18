Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали двое детей, в том числе двухнедельный младенец. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло около 11:30 мск в четверг на 72 км внешнего кольца КАД. По предварительной информации, на стоящий в полосе безопасности грузовой автомобиль совершил наезд легковой автомобиль.

«В результате пострадали двое детей: шести с половиной лет и двухнедельный младенец. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе дорожного управления.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — уточнили в Упрдоре.