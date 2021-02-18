Папеэте, Франция, , 12:18 — REGNUM Матрос из Литвы был обнаружен живым недалеко от территории Франции после 16 часов пребывания в водах Тихого океана. Об этом сообщили в морском спасательном центре Французской Полинезии.

52-летний выходец из Литвы был обнаружен грузовым судном недалеко от берегов французского архипелага Острал после того, как выпал в море с палубы судна Silver Supporter.

«Он провел 16 часов в воде, но состояние его здоровья хорошее, несмотря на легкое обезвоживание… Но он не помнит, почему упал в воду», — пояснили в спасательном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря во французском заморском сообществе Сан-Мартен был обнаружен труп 39-летней женщины, убитой акулой.

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