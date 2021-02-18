Кампала, , 06:55 — REGNUM Четверо детей погибли в результате взрыва гранаты в лагере для беженцев на северо-западе Уганды, сообщает пресс-служба местной полиции.

По ее данным, дети нашли боеприпас в кустах и принесли домой. Они попытались распилить гранату, однако во время этого произошел взрыв. В результате происшествия трое детей погибли на месте происшествия, еще шестеро получили тяжелые ранения.

Всех пострадавших госпитализировали в ближайший медицинский центр, один из них погиб уже в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля дети в нигерийском штате Кадуна нашли боеприпас на одной из ферм и забрали его домой. Он сдетонировал, когда несовершеннолетние играли с ним возле дома. В результате взрыва семеро детей получили ранения, их госпитализировали.

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