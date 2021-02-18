Кампала, , 06:27 — REGNUM В Уганде произошли масштабные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба энергетической компании Umeme.

«В настоящее время в стране произошло масштабное отключение электричества. Все ремонтные бригады работают для восстановления», — говорится в сообщении.

При этом компания отказалась предоставлять причины и подробности произошедшего. В Umeme лишь пообещали возобновить электроснабжение в Уганде в ближайшие сроки.

В 2020 году Уганда уже сталкивалась с масштабными отключениями электричества. В апреле 2020 года сбои с подачей электроэнергии были вызваны наводнениями, из-за которых пострадала электростанция на востоке страны.