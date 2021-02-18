Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM Снежный циклон, оказавший влияние на погоду в Приморском, Хабаровском крае и особо сильно на Сахалине, дошёл на Камчатки. Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение 18 февраля отменить занятия в школах учащихся первой смены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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На Камчатке из-за сильного снега и ветра, плохой видимости полностью закрыт проезд на участке со 109 по 129 км автодороги «Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз имени Октябрьской революции» в Усть-Большерецком, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации пресс-службы администрации Петропавловска-Камчатского, с раннего утра 18 февраля на расчистке магистралей от снега работает техника. Транспортное сообщение в городе не нарушено.

Как сообщало ИА REGNUM, с ночи 16 февраля снежный циклон бушует на Сахалине. Сильным ветром сдуло кровлю со здания школы, бензоколонку. Под снежным завалом оказался грейдер с водителем.