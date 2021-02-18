Южно-Сахалинск, , 02:49 — REGNUM На Сахалине, в Смирныховском районе, продолжается операция по спасению пропавшего ещё 16 февраля водителя грейдера. К месту происшествия утром 18 февраля прибыли спасатели регионального МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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К поискам пропавшего после схода снежной лавины грейдериста подключились семь человек спасателей с двумя единицами техники, двумя снегоходами и одним снегоболотоходом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с ночи 16 февраля бушевал снежный циклон. Мужчину на грейдере отправили на расчистку дороги в Смирныховском районе. С 17 февраля ведутся его поиски. Выяснилось, что он перестал выходить на связь после схода снежной лавины. Пробить путь пытались с помощью тяжелой техники, но найти грейдериста пока не удалось.

Также 16 февраля на Сахалине сошла снежная лавина на машину скорой помощи. Автомобиль оказался полностью завален снегом. К счастью, в машине скорой помощи в момент ЧП никого не было.