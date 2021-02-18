Мадрид, , 02:28 — REGNUM По меньшей мере 48 человек задержаны 17 февраля в ряде городов Испании в ходе акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает издание El Periodico.

Задержания сопровождались беспорядками, в ответ на которые полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Агентство Europa Press сообщило о девяти пострадавших в ходе беспорядков в Мадриде. Еще восемь человек пострадало при столкновениях в Барселоне и Лериде.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в ходе акций протеста против ареста Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, в нескольких городах автономного сообщества Каталония в Испании были задержаны не менее 14 демонстрантов. В результате столкновений и погромов около 30 человек получили травмы и ранения.

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