Абуджа, , 01:48 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари «приказал Вооруженным силам и полиции немедленно вернуть невредимыми всех пленников» (всего 42 человека, в том числе 27 школьников) похищенных боевиками в ночь на 17 февраля в штате Нигер. Операция по спасению людей была начата в среду, 17 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Бандиты напали на школу около 2 часов ночи. Всего они похитили 42 человека. — заявил в среду AFP один из представителей местного самоуправления. — На момент нападения в школе было 650 учеников. Они взяли 27 учеников с тремя учителями. Одного ученика убили. Они также похитили двенадцать родственников учителей, добавил он. Это последние данные, которые у нас есть после проверок».

Военные при поддержке с воздуха ищут похитителей и заложников. Губернатор штата Нигер тем временем приказал немедленно и до дальнейшего распоряжения закрыть школы-интернаты в четырех округах этого штата.

Председатель Сената Ахмад Лав заявил, что стране нужна новая стратегия «для обеспечения безопасности школ, поскольку увеличение количества похищений, безусловно, негативно скажется на желании родителей отдавать в школы своих детей».

Напомним, в декабре прошлого года в Нигерии в соседнем регионе террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 344 учеников.

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