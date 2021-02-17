Тегеран, , 23:45 — REGNUM По меньшей мере десять человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в Иране в среду, 17 февраля. Об этом сообщил официальный представитель службы скорой помощи Моджтаб Халеди.

«К настоящему моменту есть сведения о десяти пострадавших, данных о жертвах не поступало», — приводит его слова агентство YJC.

По данным иранских сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в южной части страны на границах провинций Исфахан, Кохгилуйе и Бойерахмед.

В ближайших к эпицентру землетрясения городах Ясудж и Сисахт люди в панике выбегали из домов. В Сисахте произошло отключение воды и электричества. Судя снимкам, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, в результате подземных толчков в зданиях образовались трещины.

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