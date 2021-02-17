Чита, , 10:31 — REGNUM В Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. Как сообщает сегодня, 17 февраля, официальный телеграмм канал мэрии Читы, снег собранный с читинских улиц свозится на базу ДМРСУ по ул. Аянская, а затем уже отсюда утилизируется на полигоне.

Снег с улиц Читы вывозят десятки КамАЗов Мэрия Читы

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Только после последнего снегопада 11 февраля туда перевезли более 1500 тонн снега. Это примерно 400 полностью загруженных самосвалов.

Сегодня сотрудники МП «ДМРСУ» сегодня в течение дня продолжали работы по вывозу снега с центральных улиц столицы Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 февраля из-за непогоды в Забайкалье вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов.

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