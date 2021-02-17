Якутск, , 09:49 — REGNUM Прокуратура Якутии по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, провела проверку обеспечения безопасности обучения детей в школе №1 Якутска, после чего направила в суд иск о возложении на мэрию города обязанности запретить работу учебного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что вследствие не проведения укрепительных работ и капитального ремонта, ненадлежащего обследования технического состояния конструкций здания, физического и морального износа, здание школы не соответствует обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений. Площади гардероба и кабинетов не соответствуют фактическому количеству детей, на втором этаже школы отсутствуют раздельные для мальчиков и девочек туалеты.

В школе обучается более 600 детей.

Прокуратурой внесены представления руководству города и управления образования.

«После принятия судом решения, мэрия Якутска должна принять меры для размещения учеников в другом здании, отвечающим установленным требованиям», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, детский дом «Островок» в посёлке Малый Корчуган Топкинского района Кузбасса закрыли из-за аварийного состояния здания.