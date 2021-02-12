Топки, Кемеровская область, , 11:15 — REGNUM Детский дом «Островок» в посёлке Малый Корчуган Топкинского района Кузбасса закрыли из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщает редакция «ВашГород».

«Обнаружили трещины в стенах, разрушение фундамента, и поэтому было принято решение пока временно, до экспертизы, эвакуировать детей, — прокомментировала ситуацию начальник управления образования администрации Топкинского муниципального округа Татьяна Глебова. — Дети размещены в детском доме «Родник» (п. Трещевский), Зарубинской школе-интернате с круглосуточным пребыванием детей и в центре «Семья» (г. Топки)».

СМИ уточняет, что в детском доме было 20 воспитанников.

Здание капитально ремонтировали в 2012 году.