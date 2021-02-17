Майкоп, , 08:38 — REGNUM Адыгея с 16 февраля живет в режиме повышенной готовности. Решение о его вводе было принято на внеочередном заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел накануне глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Причиной ввода режима стали неблагоприятные погодные условиях из-за непрекращающегося сильного снегопада. Из-за него затруднено движение на дорогах, ухудшается видимость, возможны обвалы деревьев и проводов электропередачи, что приводит к автомобильным заторам и созданию аварийной ситуации. Режим будет действовать в течение ближайших нескольких дней.

По информации Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 февраля в республике выпало больше месячной нормы осадков, что пока не привело к созданию критической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, власти Адыгеи приняли решение перевести на удаленный режим обучения учащихся школ. Он будет действовать до 23 февраля.