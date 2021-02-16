Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Почти 4,5 млн жителей американского штата Техас остались без электричества из-за холодов и снегопадов, сообщает 16 февраля телеканал NBC.

Телеканал также отмечает рекордно низкие температуры, уточняя, что более всего пострадали районы и пригороды Хьюстона и Галвестона. Из-за холодов население начало активно пользоваться электрообогревателями и электросети штата не смогли справиться с этими нагрузками.

Кроме того, уже известно о гибели от переохлаждения не менее 25 человек.

Аномально низкие температуры наблюдаются в целом ряде американских штатов. По прогнозу национальной метеорологической службы снежный шторм и холодный фронт двинутся далее на северо-восток.

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