Бишкек, , 20:46 — REGNUM Сошедший на днях оползень повредил плац на территории войсковой части национальной гвардии Киргизии. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций республики сегодня, 16 февраля.

В ведомстве считают, что обвал пласта земли объемом в 600 кубометров возник из-за протечки воды из аварийного трубопровода, который проложили без учета уклона местности, в результате чего склон близлежащего холма перенасытился влагой.

В МЧС предупредили, что из-за грядущих обильных осадков уже в ближайшее время в этом же месте может сойти еще один оползень объемом до тысячи кубических метров, который может разрушить казарму и другие строения воинской части.