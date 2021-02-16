Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за пожара в «трёхзвездочный» гостинице «Выборгская» эвакуированы 30 постояльцев и персонал. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в гостинице «Выборгская» на улице Торжковская, д. 3 в Приморском районе города подступило на пульт дежурного в 16:25 мск во вторник, 16 февраля. В пятиэтажном здании гостиницы полыхала комната на третьем этаже.

В 16:44 мск пожар удалось локализовать. Площадь горения составила 15 метров.