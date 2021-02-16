Арзамас, Нижегородская область, , 15:21 — REGNUM В Арзамасе 15 февраля нижегородец угрожая ножом похитил несовершеннолетнюю девочку. Ей удалось связаться с родителями, вечером ее освободили. На подозреваемого завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области 16 февраля.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина в Арзамасе на улице Пушкина напал на незнакомую девочку, которая возвращалась из школы. Приставив нож и угрожая применением насилия, он привел несовершеннолетнюю в свою квартиру на улицу Свободы. Девочка смогла позвонить отцу, который обратился в правоохранительные органы. Вечером 15 февраля дня мужчина был задержан, а девочку освободили.

По данным телеграм-канала Ni Mash «оказалось, что это — не первый случай».

«В тот день Алексей [подозреваемый] выслеживал учениц на тротуаре недалеко от школы. Подходил к случайным детям, показывал нож и угрожал расправой, пытаясь увести их с собой. Но не выходило. До этого раза. Он был четыре раза судим», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренного пунктами «в, г, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение заведомо несовершеннолетнего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы.