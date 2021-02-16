Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор водителю, который после бегства с места аварии заявил в полицию об угоне машины. Заявление оказалось ложным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным следствия, авария произошла вечером 26 декабря 2020 года на дороге Калинино — Батырево — Яльчики. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобиля ВАЗ-210 930, в результате машина вылетела в кювет.

«Чтобы избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, он покинул место происшествия и обратился в органы полиции с заявлением об угоне транспортного средства», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что сообщению являлось ложным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Ему назначено 200 часов обязательных работ. Решение суда не вступило в законную силу.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за управление в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе по аналогичной статье была осуждена местная жительниц. Её обвинили в ложном доносе об ограблении. Со слов женщины, она испугалась, что муж начнёт предъявлять претензии из-за потерянного сотового телефона.

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