Чебоксары, , 10:44 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 39-летней женщине, которую обвинили в ложном доносе об ограблении. Со слов фигурантки уголовного дела, она испугалась, что муж начнёт предъявлять претензии из-за потерянного сотового телефона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что 39-летняя подсудимая осенью 2019 года потеряла дорогой сотовый телефон.

«Испугавшись, что вернувшийся домой супруг выскажет ей претензии, она схватила нож, выбежала ему навстречу и сообщила о том, что ей пришлось обороняться от неизвестного мужчины, ворвавшегося в дом и похитившего ее телефон. Мужчина вызвал полицию, которой она рассказала ту же выдуманную историю», — отметили в надзорном ведомстве.

В последующем в полицию было подано заявление о хищении сотового телефона. В ходе разбирательств было установлено, что информация является ложной — заявительница стала обвиняемой. Ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).

Женщина признала вину. Суд назначил 10 тыс. рублей судебного штрафа. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебный штраф в размере 8 тыс. рублей был назначен 38-летней жительнице Шумерлинского района, которую обвинили в ложном доносе. По данным правоохранителей, что 30 июня 2019 года она обратилась с заявлением об изнасиловании, сообщив, что её избил и изнасиловал односельчанин в присутствии других людей, которые пришли провожать его сына в армию. В ходе следствия эта информация не подтвердилась.