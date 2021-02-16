Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 16 февраля, два грузовых вагона сошли с рельсов, перекрыв дорогу. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ульяновской области.

Информация о происшествии поступила в 04:45 мск. По данным ведомства, ЧП произошло в Ульяновске на улице Локомотивной при проведении работ одной из частных компаний.

«Сошли две колесные пары с железнодорожных путей первого и второго грузовых платформ без груза», — говорится в сообщении главного управления МЧС.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Во время восстановительных работ движение автотранспорта было организовано по объездному пути по улице Рябикова. Движение возобновлено в 07:20 мск.

Отметим, что 2 февраля в Чебоксарах произошло столкновение цистерны с маневровым локомотивом. Как сообщало ИА REGNUM, это происшествие попало на видеорегистраторы: на видео запечатлено, как отцепившаяся от состава цистерна пронеслась по железной дороге, проехав через переезд перед автомобилями.

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