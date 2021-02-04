Чебоксары, , 09:26 — REGNUM В Чувашии в связи со столкновением цистерны с маневровым локомотивом проводится прокурорская проверка. Данное происшествие было «укрыто от учёта», сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что инцидент предварительно произошёл в Чебоксарах 2 февраля около 16:00.

«Цистерна без локомотива, движущаяся с горки на путях общего пользования, столкнулась со стоящим на путях необщего пользования маневровым локомотивом», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, пострадавших нет, схода подвижного состава не произошла, цистерна и локомотив получили повреждения.

«По данному происшествию, укрытому от учета, Чувашской транспортной прокуратурой начата проверка», — отмечается в релизе.

В ведомстве уточняют, что проверяется исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливаются виновные лица.

Отметим, что происшествие было снято на видеорегистраторы и опубликовано в интернете. На видео запечатлено, как отцепившаяся от состава цистерна пронеслась по железной дороге в Чебоксарах, в том числе проехав через переезд перед автомобилями. Водители успели вовремя среагировать в опасной ситуации, и аварии удалось избежать. По неофициальным данным, цистерна «проехала» несколько километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Вурнарском районе пропал участок железной дороги на территории одного из предприятий — всего похищено 100 метров железнодорожных рельсов.