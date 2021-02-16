Орел, , 09:47 — REGNUM Уголовное дело по факту превышения полномочий при реализации национального проекта «Демография» возбуждено в Орловской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 16 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Как предварительно установлено, ООО «Пром-Экология» при производстве работ по устройству основания футбольного поля в пгт Знаменка Орловского района в рамках нацпроекта и исполнения муниципального контракта, использовало материалы, не соответствующие установленным техническим параметрам. Глава администрации пгт Знаменка работы, несмотря на нарушения, принял и полностью оплатил. Представитель казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик», который должен был проконтролировать качество работ, этот контроль не осуществил. В результате, по данным прокуратуры, бюджету был причинен ущерб на сумму более 5,6 млн рублей.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области уточнили, что на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).